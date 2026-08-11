Il mercato dell’Inter vive un nuovo cambio di scenario. Come confermato da Tuttosport, nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Djed Spence del Tottenham, già individuato dai nerazzurri dopo lo stop alla trattativa per Khalaili. Le condizioni economiche per l’inglese potrebbero migliorare: il club inglese lo ha messo sul mercato, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Una situazione che potrebbe favorire l’Inter e modificare le gerarchie del casting. Occhio anche alla situazione di Luis Henrique: la Roma segue il brasiliano, valutato dai nerazzurri 30 milioni di euro.

Diaby resta lontano

Resta invece complicata la pista Moussa Diaby. L’Al-Ittihad continua a fare muro e, almeno per ora, non sembra intenzionato ad aprire alla cessione. Sul francese è forte anche il pressing del Bayer Leverkusen, che avrebbe presentato condizioni migliori sia al giocatore sia al club. L’Inter aveva provato a inserire nell’operazione anche Asllani, ma la proposta è stata respinta.

Due profili diversi

Dal punto di vista tattico, Spence e Diaby rappresentano due soluzioni molto differenti. Il francese è principalmente un attaccante da adattare come esterno a tutto campo, puntando su velocità, dribbling e imprevedibilità. Spence, invece, è un esterno più tradizionale, fisico e abituato anche al calcio italiano dopo l’esperienza al Genoa.