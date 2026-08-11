A pochi giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ricorda per l'edizione barese de La Repubblica la sua esperienza con la Nazionale azzurra che vinse l'oro nell'edizione del 1997 organizzata proprio nel capoluogo pugliese: "Era una sorta di Under 23, ma di un livello clamoroso. Guardare i convocati di oggi dà l’idea di come sia cambiato il calcio italiano: ai nostri tempi in quella squadra giocavano calciatori già affermati, attualmente sono tutti ragazzi ancora in rampa di lancio". La finale contro la Turchia lo vide protagonista con una doppietta: "Vincemmo 5-1, con la doppietta di Francesco Totti e due gol miei. Il primo è stato tra i più belli della mia carriera, una miscela di potenza e tecnica: cavalcata inarrestabile, controllo perfetto e scavino di classe. Credo che dopo quel gol molte squadra abbiano cominciato a seguirmi con interesse. A cominciare dall’Inter, dove sarei finito successivamente".

A proposito di Totti, Ventola ha parole importanti: "Avrei giocato con Roberto Baggio e Ronaldo, Ma nessuno sapeva mettermi davanti alla porta come lui. Aveva già da giovanissimo dei tempi di giocata da manuale del calcio. Lui segnava la strada verso il gol, io la percorrevo. Non c’era ancora stato l’infortunio di Empoli: ero davvero al massimo del mio splendore, nella stagione più bella della mia carriera".