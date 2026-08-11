Como da Scudetto? Dopo l'exploit della scorsa stagione, i lariani sono chiamati alla sempre difficile stagione della riconferma, anche se le prospettive sono decisamente importanti. Nonostante ciò, il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi invita tutti alla prudenza e all'umiltà: "Adesso l'obiettivo è la crescita di club e squadra: sviluppo infrastrutturale, sviluppo della cultura organizzativa, un mercato sempre più sostenibile. Lo Scudetto? Per noi, come la Champions di quest'anno, sarebbe un sogno quasi impronunciabile ed è inutile pensarci. Lavoriamo per migliorare. Sappiamo che confermarci non sarà facile, anzi. Però abbiamo anche la volontà e soprattutto l'equilibrio gestionale per poterci provare", le sue parole a RAI Radio Uno.

Ludi parla poi del mercato: "Abbiamo sempre lo stesso approccio. Cesc Fabregas ci guida rispetto a giocatori che possono essere allineati al suo metodo, al suo stile di gioco. È normale che in virtù anche delle liste delle liste Uefa, qualora fossero italiani, sarebbe meglio - chiarisce - Abbiamo portato a casa un talento che per noi è proprio il simbolo di quello che vogliamo fare, che è Mattia Liberali, e speriamo e pensiamo che possa essere il primo di tanti".