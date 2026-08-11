Nuova guida della CAN al posto di Gianluca Rocchi, Daniele Orsato inquadra così il ruolo che ricoprirà in questa stagione: "Il passaggio da veterano degli arbitri ad allenatore è semplicissimo. Io non ho mai voluto fare il designatore, è una parola riduttiva. Assegnare le partite non è il momento più difficile. Io voglio essere l'allenatore della mia squadra di ragazzi - le sue parole a Sky Sport - . Abbiamo lavorato intensamente questa settimana, ho trovato un gruppo serio. Abbiamo fatto un bel lavoro, li abbiamo messi sotto dal punto di vista atletico e tecnico. Abbiamo lavorato sulla conoscenza del calcio e sull'aspetto regolamentare. L'arbitro deve essere la figura di riferimento in campo. Sono convinto che con i club faremo un grande lavoro di squadra".

Al raduno degli arbitri c'era anche Domenico Messina, nuovo direttore tecnico dell'Associazione italiana arbitri: "Orsato da arbitro ha dato tantissimo e da dirigente può dare ancora di più. Mi ha colpito il suo entusiasmo. Voglio che gli arbitri lavorino in tranquillità, vorrei creare una bolla intorno a loro di modo che debbano pensare solo al campo. Ai club chiedo rispetto perché quando c'è rispetto c'è comprensione dei ruoli. Ognuno deve fare il proprio, noi cercheremo di andare incontro alle loro esigenze, ma nessuno deve pensare di intromettersi all'interno della CAN perché non sarà così".