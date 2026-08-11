Andy Diouf ha convinto tutti, sebbene in una posizione che ancora non lo convince del tutto. Sebbene nelle dichiarazioni sia ancora timido rispetto alla possibilità che l'esterno sia il suo ruolo prediletto, il francese ha offerto in precampionato una serie di altre prove molto convincenti.

Per La Gazzetta dello Sport, il francese è il miglior innesto a centrocampo della scorsa estate, più di Sucic e Luis Henrique. "Nelle intenzioni doveva flottare tra mediana e trequarti, un Calhanoglu con altri mezzi, di fatto è scivolato sempre più verso destra, sulla fascia, anche nel campionato scorso e non soltanto nel calcio dell'estate 2026. Oggi, con Dumfries ceduto al Real Madrid, sembra avviato a diventare titolare del ruolo. È possibile che l'Inter acquisti un esterno di ruolo, Spence è tornato di attualità, ma alla prima giornata, contro il Monza, dovrebbe esserci lui a scavallare in corsia. Fin qui, Diouf è stato il più convincente e continuo nel precampionato dell'Inter".