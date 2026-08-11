"Quando sono arrivato in Italia, ho studiato tantissimo l'Inter, andando moltissime volte a San Siro". Lo ha detto Cesc Fabregas parlando a Ivan Zazzaroni sul canale Youtube del Corriere dello Sport.

Però hai preso grandi 'suonate' con l'Inter?

"Sì, l'ho studiata poco... Immagina se non l'avessi studiata... (sorride, ndr). No, però è vero, è vero. I giocatori dell'Inter sono fortissimi individualmente e collettivamente, giocano da 5-6 anni insieme. Hanno vinto scudetti, fatto due finali di Champions; hanno avuto allenatori molto forti come Inzaghi e Conte, ora Chivu. La cosa buona è stata il percorso in quelle sconfitte: la prima l'abbiamo persa 4-0, nella seconda loro non hanno mai tirato in porta. Nella terza un 4-3 strano dove abbiamo fatto molto bene ma loro sono stati troppo forti a livello di singoli. E l'ultima, in semifinale di Coppa Italia, abbiamo subito la rimonta dopo una gara spettacolare quando sono entrati Sucic e Calhanoglu. Si deve accettare la sconfitta, ma poi bisogna trovare la soluzione per arrivare a un livello top. L'Inter è il picco assoluto del calcio italiano, noi non so dove siamo. Ma anno dopo anno vogliamo alzare il livello".