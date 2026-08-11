Nonostante i rumors di queste ultime ore riguardanti il possibile futuro di Luis Henrique lontano da Milano, il Corriere dello Sport punta oggi su sviluppi differenti per quel che riguarda la prossima stagione del brasiliano. All'interno dell'articolo in cui si parla del possibile rinforzo a destra dell'Inter, con le ipotesi Spence, Diaby ma anche Nico Gonzalez ancora sul piatto, il quotidiano sottolinea come l'ex Olympique Marsiglia sia in realtà l'alternativa a Dimarco sulla sinistra.

Sulla fascia destra ci sarebbe infatti spazio per Diouf, che Chivu ha lanciato in questa posizione già dalla passata stagione e ancora di più nell'attuale pre-campionato, assieme al nuovo acquisto che dovrà arrivare, vista la partenza di Dumfries. Dal lato opposto, invece, "salvo clamorosi sviluppi dovrebbe essere Luis Henrique ad alternarsi a Dimarco".

Nelle pagine dedicate al mercato dei giallorossi arriva però un'ulteriore specifica che riguarda sempre l'Inter. "La Roma, che ha già investito tanto per il mercato in entrata, ha conservato un budget anche per quella pedina, inferiore però a quanto chiedono i Campioni d’Italia oggi. Luis Henrique comunque piace, ma non è l’unico nome in lista di casa nerazzurra: da tempo a Gasperini piace tanto Carlos Augusto, che intanto attende sviluppi sui dialoghi di rinnovo tra il suo agente e il club. Previsto un contatto a stretto giro".