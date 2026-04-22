Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la pazzesca rimonta dell'Inter contro il Como e la conquista della finale della Coppa Italia.

"Sono tornato dallo stadio. Vado una volta all'anno e non potevo scegliere partita migliore. Mi sono goduta questa Inter, sono senza parole. Non so che dire - le sue parole -. Chivu ha dato la svolta alla partita, ha suonato la carica, ha fatto capire che si poteva fare. Lo ha fatto con i cambi, con le sostituzioni. All'apparenza i giocatori entrati sembravano non potessero dare nulla. Sono entrati nello scetticismo generale. Sucic e Diouf hanno cambiato la partita, proprio il modo di giocare la partita. Poi ci ha pensato anche il campione che è Calhanoglu".