Nelle ore in cui sembra si stia scaldando la trattativa per Djed Spence all'Inter, Opta mette in evidenza un dato statistico significativo che caratterizza il laterale inglese classe 2000. Che, nelle ultime due stagioni sportive, è risultato il miglior giocatore del Tottenham in fatto di dribbling riusciti, considerando tutte le competizioni. Spence ne ha completati 106, ben 37 in più di qualsiasi altro compagno di squadra. Mathys Tel si colloca al secondo posto con 69. Numeri che potrebbero far comodo alla squadra di Cristian Chivu, che non eccelle in questo fondamentale.
106 - Djed #Spence è il giocatore del Tottenham che nelle ultime due stagioni (2024/25 e 2025/26) vanta più dribbling riusciti (106) tra tutte le competizioni, ben 37 in più di qualsiasi altro (Mathys Tel secondo con 69). Freccia. pic.twitter.com/noOrx5IApF— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 11, 2026
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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