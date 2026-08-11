Al terzo 'mesiversario' da direttore sportivo dell'Espanyol, Ramon Verdejo 'Monchi' ha parlato a pochi giorni dall'inizio della Liga che vedrà i Pericos impegnati al debutto contro il Levante. Interpellato sui dubbi che stanno sorgendo circa una rosa che appare ancora incompleta, lontana dai grandi annunci di inizio estate. Monchi ha chiarito le linee guida del club in un'intervista a Radio Marca: "Manteniamo la stessa tabella di marcia e cercheremo di finalizzare gli accordi presi con l'allenatore per rendere la squadra il più competitiva possibile, nelle migliori condizioni possibili. Quello che non faremo è pagare cifre esorbitanti per disperazione".

Alla domanda su quanti giocatori potrebbero unirsi alla squadra entro il 1° settembre, Monchi ha affermato che "dovrebbero arrivare almeno due o tre giocatori". Lasciando poi intendere che i ruoli di difensore centrale, esterno e terzino destro sono quelli che con maggiore probabilità verranno rinforzati. "Non è un brutto inizio", ha commentato l'ex romanista. Lo spot di esterno destro sarà con ogni probabilità occupato da Issiaka Kamaté, in arrivo a titolo definitivo dall'Inter.