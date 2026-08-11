Niente da fare: Cristian Romero non sarà un rinforzo dell'Inter per la prossima stagione. La conferma arriva dalla Gazzetta dello Sport: l'argentino, come ormai è noto, è a un passo dal trasferirsi dal Tottenham all'Atletico Madrid.

I nerazzurri ci hanno provato ma, data la situazione, hanno deciso di investire sull'esterno mancante (Spence) ed eventualmente sul centrocampista, che potrebbe essere Curtis Jones. Inoltre tra i difensori è tornato Benjamin Pavard, dopo il prestito all'Olympique Marsiglia. Come si legge oggi sulla rosea, sta dimostrando coi fatti di voler restare. E' stato infatti uno dei migliori della tournée tra Hong Kong e Australia, lavora in allenamento con lo spirito giusto e può diventare un rinforzo a sorpresa della stagione, a meno che non spunti fuori un nuovo ammiratore che lo convinca ad andare via. Ad oggi, però, non dovrebbe succedere.