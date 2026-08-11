Milano è a rischio Europeo 2032. A lanciare l'allarme è La Gazzetta dello Sport, che dedica oggi un'ampia riflessione riguardo a quanto sta accadendo a San Siro, soprattutto rispetto al progetto del nuovo stadio e all'iter che bisognerà seguire. La città è inserita tra quelle che potrebbero ospitare la manifestazione continentale, ma bisognerà fare in fretta.

"Essere eleggibili in questa competizione nostrana non significa essere già scelti, anche perché molto dipenderà dalla mannaia del tempo - si legge sulla rosea -. Ne è ben consapevole proprio Milano, che sa anche bene come l'attuale decadente San Siro non possa ospitare Euro 2032 perché completamente privo dei requisiti Uefa. La città del sindaco Beppe Sala ha, insomma, una sola strada per stare dove merita: realizzare il nuovo stadio e consegnarlo dodici mesi prima dell'Europeo. Il cronoprogramma ambizioso rossonerazzurro prevede, tra l'altro, entro l'anno l'avanzamento nelle bonifiche e il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (il cosiddetto PFTE), poi tra primavera ed estate 2027 l'approvazione finale del Piano Attuativo, prima di far partire finalmente le ruspe che sbufferanno per tre anni. Calendario alla mano, ce la si può fare, ma il margine per gli imprevisti è ridottissimo. Tradotto: tutto deve filare liscio, surfando tra procedure amministrative, cantieri, ricorsi a pioggia. Basta che uno dei passaggi si blocchi per comprimere ulteriormente e addio caro Euro. Sarebbe una gigantesca occasione persa e una beffa particolarmente salata per chi vive di luoghi comuni e vecchie ruggini con Roma: Pietralata viaggia con un anno di vantaggio ormai sul nuovo San Siro e l'ok all'Olimpico è quasi scontato".