Alla vigilia della finale di Supercoppa Europea di domani contro l'Aston Villa a Salisburgo, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique non nasconde in conferenza stampa la sua ambizione di arrivare a conquistare la terza Champions League consecutiva in quel di Madrid: "Sono concentrato sul rinnovare questa voglia di vincere. È difficile continuare a vincere. In questo momento, abbiamo una sfida unica, qualcosa di praticamente senza precedenti nella storia del calcio europeo: eguagliare il Real Madrid se riuscissimo a vincere una terza Champions League consecutiva. Wow! È su un altro livello. Nessuno nella storia ha vinto tre volte di fila, tranne il Real Madrid. Possiamo eguagliarli. Ma non credo ci sia una sola squadra in Europa più motivata di noi".

Amo la competizione, che sia calcio o... Parchis

L'allenatore spagnolo gode ora di un'immensa popolarità ben oltre la capitale francese. Ma si affretta a ridimensionare gli elogi che riceve. "Non sono un genio e non voglio esserlo. Credo di essere nato per la competizione; è lì che mi sento più a mio agio. Che si tratti di giocare a Parchis (un gioco da tavolo spagnolo, ndr), a tennis, a padel, a calcio o di allenare, è questo che amo. Ho questa ossessione costante di voler migliorare le prestazioni, il mio rapporto con i giocatori, con la squadra, le richieste che mi vengono fatte, la mia empatia con la squadra e di ottenere il meglio da loro. Ma mi piace farlo riuscendo a convincerli, e non semplicemente perché sono l'allenatore e do loro degli ordini. Mi piace cercare di capire il gioco e spiegarlo ai giocatori nel modo più semplice possibile. Penso che sia questo che mi spinge a progredire sempre di più. Oggi, quando la gente mi dice 'Hai vinto tanti titoli', non importa, è il passato, è storia antica", conclude.