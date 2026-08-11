Il nome di Djed Spence è tornato in maniera prepotente nei radar dell'Inter. I nerazzurri stanno cercando da tempo un sostituto di Denzel Dumfries, finito al Real Madrid, ma dopo l'exploit dell'esterno con la nazionale inglese ai Mondiali la pista si era raffreddata per via dei costi ritenuti eccessivi.

Il destino di Spence, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su Youtube, potrebbe incrociarsi con quello dell'attuale compagno di squadra Destiny Udogie, vecchia conoscenza della Serie A. La Roma (che sta cercando un esterno) si è informata per Udogie, ma bisogna capire cosa succederà per Spence. L'Inter non paga l'inglese 40-45 milioni fissi, se si comincia a ragionare su 30 più 5 o 30 più bonus, allora ci potrà essere un'offerta. Dall'altra parte è anche evidente come gli Spurs non possano far partire tutti. Se ci saranno due uscite nella stess zona di campo bisognerà anche cominciare a ragionare sulle entrate.