Ospite del podcast 'Te ne intendi di calcio', Christian Vieri ha raccontato un retroscena risalente all'estate 2002, quella caratterizzata dal clamoroso addio di Alessandro Nesta alla Lazio. Un addio che, in effetti, si concretizzò con l'allora difensore centrale più forte sul mercato che passò al Milan, nonostante alcune voci lo indicassero come acquisto praticamente sicuro dell'Inter. Un particolare che Christian Vieri, all'epoca attaccante nerazzurro, ricorda nitidamente: "Era sul mercato, tutti lo volevano - il ricordo di Bobo -. Moratti, all'epoca, prendeva i giocatori più grandi, quindi pensavamo che venisse da noi. Invece non è venuto e ci siamo rimasti male. Sembrava fatta. Alla Pinetina si parlava solo di Nesta, aspettavamo il suo arrivo, poi leggiamo da qualche parte che sarebbe andato al Milan e ci chiediamo: 'Ma come è possibile, se era tutto fatto?'. Poi vengo a sapere da Mao Moratti che avevamo preso Gamarra, quindi ho pensato: "Ma cosa c'entra con Nesta?'. Gamarra era bravissimo, fortissimo, non volevo sminuirlo. Però si parlava di Nesta da 3-4 mesi... Saputa la notizia, mi sono incazzato e ho buttato il telefonino nella pista dei cavalli. Poi arrivò Cannavaro". 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 18:29
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.