Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha voluto dedicare un pensiero a Matteo Darmian, all'ultima partita a San Siro con la maglia dell'Inter.

Il video
Sezione: Vento di Tramontana / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 17:32
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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