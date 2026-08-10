A prescindere dalla convinzione della Roma nei confronti di un possibile arrivo a Trigoria di Luis Henrique, notizia emersa nelle ultime ore, si devono tenere presenti più fattori. Innanzitutto momentaneamente si tratta di un’idea di alcuni intermediari, consapevoli che il profilo del brasiliano possa piacere ai capitolini e a Gian Piero Gasperini. Ma tutto dovrà essere eventualmente sviluppato.

Serve offerta seria

C’è poi da prendere in considerazione anche la volontà del 23enne esterno brasiliano. L'Inter lo valuta intorno ai 30 milioni di euro e sa che c'è interesse anche dall'estero nei suoi confronti. Ovvio che i nerazzurri non se ne priverebbero a buon mercato, visto che la batteria degli esterni attualmente disponibili è ridotta rispetto al minimo sindacale e un'ulteriore uscita rappresenterebbe un problema in più da risolvere. A fare la differenza dunque, oltre a un'offerta concreta che ancora non è stata inviata, oltre chiaramente al parere di Luis Henrique.

Decide Chivu

Secondo quanto appurato da FcInterNewsi.it, da parte sua non ci sarebbe alcuna preclusione ad andare alla Roma, ma solo se fosse Cristian Chivu a dirgli di poter fare a meno di lui. In quel caso saprebbe che l'allenatore non lo ritiene indispensabile e penserebbe a un'altra soluzione. Non in Turchia, da dove sono arrivate manifestazioni concrete di interesse ma Luis Henrique non vuole andare. Diversa invece la sua posizione in merito a un eventuale trasferimento in Premier League, campionato che lo attrae (poi, certo pure qui dipenderebbe dal progetto e dal club). Ma tutto passerebbe innanzitutto dalla proposta che riceverebbe il club nerazzurro e in secondo luogo dal parere di Chivu.