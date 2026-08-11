Il Newcastle si muove sul mercato per rinforzare il centrocampo e guarda in casa Inter. Come riportato da TeamTalk, ha ricevuto la disponibilità a trattare per Davide Frattesi. Gli intermediari del giocatore hanno informato il club inglese della possibilità di un trasferimento già questa estate.
Frattesi può partire per 30 milioni
Il centrocampista dell’Inter è in uscita. Il club nerazzurro valuta il giocatore circa 30 milioni di euro e sarebbe disposto a lasciarlo partire anche per fare spazio a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool che resta un obiettivo dell’Inter.
Frattesi, secondo quanto si legge, sarebbe favorevole a un’esperienza in Premier League. In passato aveva attirato l’interesse del Nottingham Forest e di altri club inglesi. Anche la Juventus avrebbe manifestato interesse, ma ora il Newcastle è tra le società concretamente informate sulla sua disponibilità.
Newcastle interessato anche a Stankovic
L’interesse dei Magpies per l’Inter non riguarda però soltanto Frattesi. Il club inglese ha chiesto informazioni anche su Aleksandar Stankovic. L’Inter ha riacquistato il centrocampista dal Bruges e intende trattenerlo. Il Brentford ha già presentato un’offerta da circa 40 milioni di euro, respinta dai nerazzurri. Su di lui si sono mossi anche Manchester United e Tottenham, ma lo stesso Stankovic sarebbe intenzionato a rimanere a Milano e a giocarsi le proprie chance con l’Inter.
La pista Curtis Jones resta decisiva
Il Newcastle valuta quindi Frattesi come una possibile soluzione per il centrocampo, mentre la situazione di Stankovic appare molto più complicata. Per l’Inter, invece, la cessione di Frattesi potrebbe essere collegata alla volontà di finanziare e facilitare l’operazione Curtis Jones, con il club nerazzurro ancora determinato a portare l’inglese a Milano.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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