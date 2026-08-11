L’obiettivo dell’Inter Under 23 è duplice: da un lato generare plusvalenze sul mercato, dall'altro costruire i giocatori dell’Inter del futuro. Il caso più evidente è quello di Leonardo Bovio, difensore centrale classe 2008 già finito nel mirino di alcuni club inglesi.

Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri lo hanno blindato fino al 2029, con opzione per il 2030, aggregandolo inoltre alla Prima Squadra durante tutta la preparazione estiva. Bovio ha subito ripagato la fiducia. Cristian Chivu, che non guarda troppo alla carta d’identità, lo ha schierato titolare nell’amichevole di Perth contro la Juventus.

Il giovane difensore ha superato brillantemente l’esame, prima contenendo David e poi tenendo a bada Kolo Muani. Una prestazione che potrebbe garantirgli una stagione da pendolare tra Under 23 e Prima Squadra, seguendo le orme di giovani come Pio Esposito e Stankovic.

Non solo Bovio: gli altri talenti da tenere d'occhio

Nella squadra di Stefano Vecchi, impegnata nel girone C di Serie C, non mancano altri prospetti interessanti. Riflettori puntati quest'anno sul terzino sinistro Mattia Marello, classe 2008 e già paragonato a Dimarco, e sulla mezzala Matias Mancuso, classe 2007 e con un particolare feeling con il gol.

Da seguire anche gli attaccanti Matteo Lavelli (2006) e Mattia Mosconi (2007), già lanciati da Chivu tra i grandi nei mesi scorsi. L’Inter Under 23, dunque, comincia a dare i suoi frutti: tra plusvalenze immediate e giovani da valorizzare, il progetto guarda sempre più concretamente al futuro nerazzurro.