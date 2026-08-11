Il Pescara pesca dall'Inter. Come riportato da Rete 8, la compagine abruzzese vorrebbe cercare di dare una nuova linfa alla propria fascia sinistra attualmente occupata dall'esperto Gaetano Letizia. In questo senso, i biancoazzurri vorrebbero trovare la quadra per mettere sotto contratto - a titolo definitivo - Matteo Motta, terzino classe 2005 di proprietà dei nerazzurri reduce da una buona annata in prestito al Lumezzane. Il giovane interista era stato cercato in passato anche dall'Avellino

Sezione: Mercato / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 16:30
Autore: Carlo Gamba
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