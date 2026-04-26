Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il pareggio tra Inter e Torino nel match valido per la 34esima giornata di Serie A, soffermandosi in particolar modo sul rigore concesso in favore della squadra granata.

"L'Inter non va oltre il pareggio. Fino al 2-0 aveva fatto una buona partita, nonostante anche una formazione sperimentale. L'Inter si è poi disunita, poteva andare in campo aperto a fare il 3-0 e abbiamo subito il gol del 2-1. Siamo spariti poi dal campo, poi arriva l'ennesimo rigore contro contestato della stagione. Non bastava il rigore del Como, arriva anche questo rigore. Non esiste più la palla inaspettata, non esiste più il movimento congruo", le sue parole prima di continuare il suo sfogo.