E' un lungo corteggiamento quello che l'Inter sta mettendo in atto per Curtis Jones. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, infatti, da quando i nerazzurri hanno cominciato a pensare all'inglese sono ormai passati otto mesi circa. Il giocatore continua ad essere un'esplicita richiesta di Chivu, che lo ritiene funzionale alla sua idea di gioco, oltre che un elemento che può ricoprire più ruoli e dare più soluzioni.
Il Liverpool sta provando a fare affidamento su altri giocatori, anche perché la spaccatura è evidente e il divorzio a fine stagione (se non arriverà già ora) inevitabile. Jones ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2027 e non vuole rinnovarlo, un segnale importante in ottica Inter. Ha anche rifiutato altre destinazioni e vorrebbe trasferirsi in Italia. Da subito.
Se ciò non dovesse accadere, considerando anche che l'Inter non sta ancora riuscendo a piazzare Frattesi e Asllani per fare spazio all'inglese, c'è un piano B (LEGGI QUI) per acquistare il centrocampista gratis a partire dall'annata che verrà. Ad oggi, infatti, i 40 milioni di euro richiesti sono ritenuti fuori portata.
Autore: Antonio Di Chiara
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