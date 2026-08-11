Spazio al calciomercato dell'Inter nell'appuntamento mattutino sul nostro canale Youtube. Spence può essere l'erede di Dumfries, l'Inter torna forte sull'esterno inglese del Tottenham. In Premier può finirci Frattesi, mentre Luis Henrique potrebbe raggiungere Gasperini a Roma.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.