Non solo l'esterno destro. In casa Inter, come riportato da Tuttosport, resta aperta anche la pista che porta a Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool, fermato in questi giorni da un problema all’anca, continua a essere considerato un obiettivo concreto dell’Inter. Il club inglese chiede però circa 40 milioni di euro, nonostante il contratto del giocatore scada tra un anno.

Cosa serve per Jones

Per permettere l’arrivo di Jones servirà più di una cessione a centrocampo. Dopo il rientro di Asllani, che resta sul mercato, tutti gli indizi portano verso l’addio di Davide Frattesi.

La formula potrebbe essere anche un prestito oneroso con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe convincere Oaktree a dare il via libera. Jones è infatti un profilo fortemente richiesto da Cristian Chivu, che lo considera un centrocampista con caratteristiche non presenti nell’attuale rosa nerazzurra.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 11:16
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.