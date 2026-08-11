Spence-Inter: l'affare entra nel vivo. Nel suo ultimo video YouTube Fabrizio Romano ha spiegato come l'Inter sarebbe pronta a farsi avanti per una prima offerta. Una proposta ufficiale utile a sondare il terreno e aprire concretamente le trattative, oltreché per capire quali siano in questo momento le condizioni che porterebbero alla riuscita dell'affare con il Tottenham. Da questa sera sono dunque iniziati i contatti diretti tra i due club, mentre il giocatore avrebbe dato il via libera all'operazione.

Il prezzo fissato dal Tottenham: 30 milioni potrebbero bastare

Secondo quanto riporta la redazione sportiva del The Guardian, il Tottenham sarebbe pronto a privarsi del giocatore per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Stando a quanto racconta la testata inglese, la strategia della dirigenza nerazzurra di attendere un calo del prezzo del giocatore avrebbe pagato. I londinesi infatti sarebbero disposti ad accettare una cifra più bassa rispetto a quella chiesta a inizio mercato, quando la valutazione si aggirava intorno ai 40 milioni di euro.

Dal canto suo, il nazionale inglese sarebbe ben disposto al trasferimento a Milano, vista la concorrenza nel suo ruolo al Tottenham. Proprio per questo motivo, anche secondo The Guardian, trovare l'accordo tra il giocatore e l'Inter non dovrebbe essere un problema. Crescono quindi le possibilità che sia proprio Djed Spence l'erede di Denzel Dumfries sulla corsia di destra dello scacchiere tattico di Cristian Chivu.