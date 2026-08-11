La redazione di Sportmediaset conferma il sondaggio effettuato dal Newcastle per Davide Frattesi. Una richiesta di informazioni da parte dei Magpies all'entourage del centrocampista che, per ora, non si è trasformata in una trattativa con l'Inter. Come noto, in Viale della Liberazione si augurano di piazzare l'ex Sassuolo al giusto prezzo per sbloccare il mercato in entrata a centrocampo, con Curtis Jones obiettivo numero uno ormai dallo scorso gennaio. 

Sezione: Focus / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 15:18
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.