Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, l'Inter ha rifiutato due offerte da circa 5-6 milioni di euro da parte di PSV e Bayer Leverkusen per Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007 che ha partecipato alla tournée della prima squadra a Hong Kong e Perth giocando minuti importanti contro Manchester City, Milan e Juve. Il club nerazzurro, che crede molto nel ragazzo, lo cederebbe per una cifra più alta e solo includendo nell'accordo una clausola di riacquisto. 

Sezione: Focus / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 15:46
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.