Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, l'Inter ha rifiutato due offerte da circa 5-6 milioni di euro da parte di PSV e Bayer Leverkusen per Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007 che ha partecipato alla tournée della prima squadra a Hong Kong e Perth giocando minuti importanti contro Manchester City, Milan e Juve. Il club nerazzurro, che crede molto nel ragazzo, lo cederebbe per una cifra più alta e solo includendo nell'accordo una clausola di riacquisto.