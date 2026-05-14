Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, vittoriosa per 2-0 sulla Lazio in finale, e la conquista del Doblete

"Finale senza storia, secondo trofeo della stagione. Ecco il Doblete, grazie ad una squadra che ci ha regalato tante soddisfazioni - le sue parole -. Questa è la vittoria di un gruppo incredibile, capace di rinascere dalle ceneri come una fenice. Un comandante silente che ha saputo guidare la squadra alla rinascita, sembrava difficile. E invece ce l'ha fatta. Ci hanno regalato una stagione clamorosa".