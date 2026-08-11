Non cambia la situazione attorno a Curtis Jones, un altro possibile rinforzo inglese per l'Inter dopo il già arrivato Stones e quel Djed Spence per il quale i nerazzurri stanno provando a stringere in queste ore. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Liverpool resta l'obiettivo numero uno per la mediana, ma l'operazione è bloccata dalle mancate uscite. Di Massolin (in prestito) Asllani e Frattesi. Particolarmente di quest'ultimo, in realtà, per ragioni di vicinanza di valori.

La rosea continua a insistere anche su Aleksandar Stankovic, ma alla fine ammette che in via della Liberazione non c'è l'intenzione di privarsi del figlio d'arte. "E' il pezzo più pregiato lì al centro (il club ha rifiutato 40 milioni per lui, Frattesi ne vale 25-30, Asllani sui 10, Massolin idem) ma proprio per questo per l'Inter non si muove".