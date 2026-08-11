Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma da venerdì 14 a lunedì 17 agosto per onorare la memoria di Livio Berruti, indimenticato campione di atletica leggera scomparso nella giornata di domenica all’età di 87 anni. Il presidente Giovanni Malagò e tutta la FIGC si uniscono al cordoglio per la scomparsa di uno straordinario uomo di sport.

Sezione: News / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 20:26
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.