Manuel Akanji ha anticipato gli ultimi tre rientati dalle vacanze post-Mondiali, ovvero Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones, ad Appiano Gentile. E' stato esentato dalla tournée all'estero, come ricorda La Gazzetta dello Sport, per ricaricarsi in Italia ed essere pronto per gli impegni che verranno. Al centro sportivo nerazzurro, tra l'altro, ha avuto modo di riabbracciare un ex compagno di squadra al Manchester City, proprio Stones.

Il primo è quello amichevole contro il Betis a Bari, a Ferragosto, quando potrebbe rivedersi per una parte della gara sul terreno di gioco. Minuti che verranno utili in vista del campionato, per l'Inter in partenza il 22 agosto a San Siro contro il Monza.