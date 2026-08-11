Paolo Di Canio non ha dubbi su chi parte davanti nella corsa Scudetto: l'Inter, campione d'Italia, è la squadra da battere anche nel campionato che sta per prendere il via, come afferma l'ex attaccante nell'intervista al Corriere della Sera.

La sua griglia per la prossima stagione.

«Inter distaccata, poi Juventus e Napoli e dopo Milan e Roma».

Chivu si confermerà quindi?

«Ha maggiore consapevolezza, la squadra è forte. Il valore dell’Inter è la società: ruoli precisi, ciascuno fa il suo con le funzioni che gli competono. Chivu parte favorito anche perché le grandi hanno cambiato tecnico, devono trovare la quadra. Lui già ce l’ha».