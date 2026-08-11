Ivan Ramiro Cordoba oggi spegne 50 candeline. Un giorno speciale per l'ex difensore colombiano che l'Inter ha voluto celebrare sui propri canali social: "Dodici anni in cui ha legato il suo nome alla storia dell'Inter, dodici stagioni per lasciare un'impronta indimenticabile nei cuori dei tifosi nerazzurri, un difensore roccioso ed esplosivo, che portava in campo grinta e concentrazione: Ivan Ramiro Cordoba ha vissuto anni indimenticabili con la maglia dell'Inter, con cui ha collezionato 455 presenze, che lo collocano al decimo posto nella classifica dei giocatori con più gare disputate nella storia del Club, e conquistato 15 trofei. Nel giorno del suo 50° compleanno, a Ivan Ramiro Cordoba vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo nerazzurro", si legge su Inter.it.