Sessantacinque minuti e un assist per Moussa Diaby nella vittoria per 4-1 dell'Al-Ittihad contro l'Al-Jazira, squadra degli Emirati Arabi Uniti. La gara era valida per i preliminari di Champions League asiatica. L'allenatore dei gialloneri Jens Wissing però è tornato a parlare del mercato e della situazione del francese.

Le parole di Wissing e la partita di Diaby

Wissing ha snobbato i rumors di calciomercato, un po' come fatto alla vigilia della gara. A una domanda in merito ha risposto: "Non presto attenzione a ciò che si dice sui media riguardo a una possibile partenza di Diaby. La mia attenzione è completamente rivolta alle partite e non mi lascio influenzare dalle indiscrezioni. Moussa Diaby è un grande giocatore, ma ora pensiamo alle prossime partite".

Sulla partita vinta ha invece spiegato: "Sono molto contento della vittoria e ci meritiamo la qualificazione. Sapevamo quanto sarebbe stata difficile la partita in queste condizioni. Abbiamo rispettato l'avversario e fatto dei sacrifici. Sono contento di tutto il gruppo per i sacrifici fatti dai giocatori". Diaby ha giocato 65', come esterno destro nel 4-2-3-1 di Wissing. Al 38' ha servito l'assist per il gol di Bergwijn, che ha siglato lo 0-2, prima di lasciare il campo intorno alla metà del secondo tempo.