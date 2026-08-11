A 10 giorni dall'inizio della Serie A, i bookies iniziano a pensare alla prima parte di campionato. Pur essendo il torneo lungo e tortuoso per tutti, uno dei temi della prima parte di stagione è scoprire chi arriverà più pronto al via. L'Inter è sicuramente la favorita secondo le agenzie. Betpassion quota infatti 2,85 l'Inter prima alla decima giornata, mentre la Juve insegue a quota 4,00. Più staccate Milan e Napoli, rispettivamente a 6,00 e 7,00. Interessante anche come gli ultimi dieci campionati sono stati vinti da una squadra che a quel punto dell'annata si trovava tra le prime tre; in sette casi, la vincente era addirittura prima, in solitaria o a pari merito.

Ovviamente i punti raccolti in avvio possono fare la differenza tra una buona e una ottima stagione, oltreché determinare il numero di punti finali. Secondo gli esperti di Sisal, l’Inter punta all’Over 85.5 punti, proposto a 2,25, mentre la Juventus vede come traguardo l’Over 74.5 a 2,10. Punta in alto anche il Napoli, che vede l’Over 75.5 a 2,25, mentre per il Milan, dopo i 70 punti dello scorso anno, l’Over 70.5 vale 1,65 volte la posta giocata.