Il Real Betis è tornato ad allenarsi dopo due giorni di pausa successivi al pareggio per 2-2 contro il Bournemouth alla Cartuja e in vista dell'ultimo test in programma sabato a Bari contro l'Inter. La notizia principale della sessione è stato il ritorno di Abde Ezzalzouli: l'attaccante marocchino si è riunito parzialmente al gruppo dopo due mesi di assenza per un infortunio che gli ha impedito di giocare gli ultimi Mondiali.

Da parte sua, Giovanni Lo Celso ha svolto un allenamento specifico dopo essersi unito al gruppo ieri, ultimo giocatore a farlo, in seguito alla sua partecipazione alla finale dei Mondiali. Allo stesso modo, Iker Losada ha continuato ad allenarsi in attesa di una decisione sul suo futuro, mentre Aitor Ruibal e Diego Conde restano indisponibili a causa dei rispettivi infortuni.