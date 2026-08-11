La Lazio accelera per Davide Frattesi. Lo riporta sul suo profilo X il giornalista Matteo Moretto. I primi passi della trattativa, già iniziata, sono stati compiuti, con il centrocampista ex Sassuolo che piace parecchio ai biancocelesti. La sintonia tra le dirigenze dei due club è buona, un elemento che potrebbe facilitare le trattative. Non a caso, già nelle prossime ore dovrebbero esserci nuovi contatti.

Frattesi ha già vestito la maglia della Lazio: prima di entrare nel settore giovanile della Roma, l'attuale numero 16 dell'Inter ha infatti militato nei biancocelesti. Non è da escludere dunque che possa gradire la destinazione. Sicuramente all'Olimpico ritroverebbe i minuti che sono mancati nelle ultime due stagioni all'Inter, dove sostanzialmente è sempre partito in seconda fila.

La valutazione dell'Inter, secondo quanto riporta invece Sport Mediaset, si aggira su una cifra tra i 25 e i 30 milioni. I nerazzurri non aprirebbero al prestito, ma solo a una cessione a titolo definitivo per monetizzare. Dal canto suo, la Lazio lavorerebbe a un prestito con riscatto che diventerebbe obbligatorio a determinate condizioni.