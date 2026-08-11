Il Corriere dello Sport si mostra un po' più "freddo" sul fatto che l'Inter possa chiudere a brevissimo per Djed Spence. Secondo il quotidiano, infatti, le piste aperte per arrivare al sostituto di Denzel Dumfries, restano ancora tre.

Una di queste porta comunque a Moussa Diaby, già nel mirino nerazzurro a gennaio e mai del tutto dimetnicato. L'affare è complicato, come noto. Il francese ha un ingaggio da 15 milioni l'anno, anche se si è detto disposto ad abbassarlo; l'Al-Ittihad valuta il giocatore 40 milioni di euro e per ora non vorrebbe contribuire allo stipendio di cui sopra per incentivarne l'uscita; il Bayer Leverkusen è una seria concorrente.

Proprio per questo ha ripreso quota Spence, seconda ipotesi sul tavolo. Quanto fatto vedere al Mondiale ha raffreddato l'interesse nerazzurro per ragioni di costi. Il Tottenham sembra possa considerare però offerte da 35 milioni complessivi e questo aprirebbe spiragli per tornare a parlarne. Come terza ipotesi il Corsport si tiene quella che porta a Nico Gonzalez, magari in uno scambio con Davide Frattesi, per il quale oggi non si è ancora mosso nulla.

"Le piste su cui sta ragionando l’Inter - si specifica - non si fermano a questi nomi, perché è vero che il tempo scorre ma per l’Inter conta più mettere a disposizione dell’allenatore un giocatore già pronto e affidabile, equilibrando il margine di rischio che i nerazzurri già si stanno assumendo con Diouf da quel lato".