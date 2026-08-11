Secondo quanto riferisce talkSPORT, l'Inter è tornata a sedersi al tavolo delle trattative con il Tottenham Hotspur per parlare del trasferimento di Djed Spence. Stando ai colleghi inglesi, i campioni d'Italia sarebbero disposti a spendere 30-35 milioni di euro, pur di assicurarsi il classe 2000, primo obiettivo per la fascia dopo la trattative sfumate per Marco Palestra e Anan Khalaili.

All'inizio della sessione di mercato, gli Spurs avevano fissato a quota 50 milioni di euro il prezzo del cartellino di Spence, una cifra che aveva scoraggiato i nerazzurri. Ora lo scenario potrebbe cambiare perché il Tottenham è aperto ad ascoltare tutte le offerte, in quanto cerca di incassare un bel gruzzoletto per finanziare una campagna acquisti già da record visti gli oltre 200 milioni di sterline spesi. 

Sezione: Focus / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 17:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.