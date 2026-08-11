Secondo quanto riferisce talkSPORT, l'Inter è tornata a sedersi al tavolo delle trattative con il Tottenham Hotspur per parlare del trasferimento di Djed Spence. Stando ai colleghi inglesi, i campioni d'Italia sarebbero disposti a spendere 30-35 milioni di euro, pur di assicurarsi il classe 2000, primo obiettivo per la fascia dopo la trattative sfumate per Marco Palestra e Anan Khalaili.

All'inizio della sessione di mercato, gli Spurs avevano fissato a quota 50 milioni di euro il prezzo del cartellino di Spence, una cifra che aveva scoraggiato i nerazzurri. Ora lo scenario potrebbe cambiare perché il Tottenham è aperto ad ascoltare tutte le offerte, in quanto cerca di incassare un bel gruzzoletto per finanziare una campagna acquisti già da record visti gli oltre 200 milioni di sterline spesi.