Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la pazzesca vittoria dell'Inter contro il Como.

"Serata meravigliosa, anche se un po' rovinata dal fastidio dell'invenzione del calcio di rigore che ha provato a riaprire la partita. Il Como ha giocato i primi 45 minuti con un'intensità e qualità fuori dal comune, bravi loro e bravo Fabregas. Poi il gol di Thuram e l'Inter è tornata a fare l'Inter. Barella è salito in cattedra. Thuram incredibile, abbiamo riscoperto l'importanza di Dumfries", le parole di Tramontana prima di analizzare il clamoroso rigore concesso in favore del Como.