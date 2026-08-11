La scorsa estate, prima di scegliere Cristian Chivu, l'Inter aveva pensato a Cesc Fabregas come successore ideale di Simone Inzaghi. Poi non se ne fece nulla e il resto è storia: i nerazzurri hanno centrato il double nazionale, mentre il Como ha ottenuto una storica qualificazione alla Champions League guidati dal tecnico catalano. Che, a un anno di distanza, è convinto di aver preso la decisione giusta restando al Como: "Io quando prendo una decisione provo sempre a portarla avanti, sia che succedano cose positive o negative. Non penso più al passato", le sue parole in esclusiva a Ivan Zazzaroni, per il Corriere dello Sport.

Ma sei stato vicino a lasciare il Como l'anno scorso?

"No, no, no...".

Ma allora perché incontravi gli altri dirigenti?

"Io sono stato molto chiaro col mio presidente (Suwarso, ndr). Penso si veda in campo come mi comporto, sono una persona che fa fatica a dire no, a essere duro. Per rispetto, io ascolto le altre persone e poi decido. E' giusto dare l'opportunità a una persona importante di spiegare quello che ha da dire, faccio fatica a ignorarla. Mi sembra brutto, maleducato".