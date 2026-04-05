Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 5-2 dell'Inter contro la Roma.

"Finalmente l'Inter torna a vincere e lo fa in modo roboante, segnando 5 gol alla Roma di Gasperini. Calhanoglu si è inventato il gol clamoroso del 2-1 che ha spezzato la partita, nel secondo tempo solo una squadra in campo. Thuram si meritava il gol, Barella ha giocato una grandissima partita oltre il gol. Per me il migliore in campo, ha giocato una partita clamorosa", le sue parole prima di soffermarsi sul ritorno in campo di Lautaro e su Napoli-Milan.