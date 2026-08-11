Una nuova avventura attende l'ex nerazzurro Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante cileno proseguirà la sua carriera nella MLS. Il CF Montreal ha infatti raggiunto l'accordo per acquistare il giocatore a parametro zero. 

Per il giocatore ex Inter, con un passato anche tra club come Barcellona e Arsenal oltre che nell'Udinese in Italia, è pronto un accordo biennale.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 12:28
Autore: Antonio Di Chiara
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