A un anno dalla nascita del progetto Inter Under 23, iniziano ad arrivare i primi risultati concreti. Nonostante una stagione in Serie C senza playoff, il percorso di crescita dei giovani nerazzurri procede e può presto portare anche importanti risorse economiche alle casse nerazzurro.

Come riportato da Tuttosport, Issaka Kamate è pronto a trasferirsi all’Espanyol per circa 3 milioni di euro, con il 50% sulla futura rivendita a favore dell’Inter. La novità principale però riguarda l'interesse dall’estero anche per Jamal Iddrissou, classe 2007: due club tra Francia e Olanda sarebbero pronti a investire almeno 7,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.

Sezione: Focus / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 11:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.