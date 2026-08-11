Arrivano novità interessanti dall'Inghilterra sul fronte Djed Spence. Secondo The Athletic, il Tottenham Hotspur è in trattativa con l'Inter per la cessione del laterale classe 2000 per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Una fonte vicina alla situazione ha confermato che il giocatore ha mostrato il proprio gradimento per il trasferimento nel club campione d'Italia, ancora alla ricerca di un giocatore di fascia che possa sostituire degnamente Denzel Dumfries dopo le trattative naufragate per Marco Palestra e Anana Khalaili.

Spence, spiegano i colleghi, nonostante la sua duttilità, non è una prima scelta per Roberto De Zerbi, manager degli Spurs, che vede in Destiny Udogie e Pedro Porro i titolari sulle fasce. In più, l'arrivo di Andy Robertson dal Liverpool all'inizio di quest'estate ha aumentato la concorrenza in quel settore del campo, ragion per cui Spence potrebbe avere un minutaggio ancora più ridotto nella stagione che sta per iniziare, soprattutto considerando il fatto che i londinesi non partecipano a nessuna competizione europea.