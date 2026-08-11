Il mercato può attendere per Moussa Diaby, schierato titolare nel match dell'Al-Ittihad contro l'Al Jazira, valido per i preliminari della Champions League asiatica. La scelta di Jens Wissing, allenatore dei gialloneri, non sorprende, visto quanto aveva spiegato ieri in conferenza stampa: "Per quanto riguarda le voci su Moussa Diaby, è tra i convocati della squadra e non mi interessa quello che viene scritto o detto dai media a suo riguardo", le sue parole.

Il francese è un nome che ha perso quota in chiave Inter, club al quale era stato accostato con insistenza nei giorni scorsi. Ora i nerazzurri sono concentrati su un altro obiettivo per la fascia: Djed Spence. Per la cronaca, Diaby piace anche al Bayer Leverkusen che lo riaccoglierebbe volentieri dopo averlo avuto tra le sue fila dal 2019 al 2023.