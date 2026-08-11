Il portale ParmaLive.com rivela quelle che sono le cifre dell'operazione che ha portato Aymen Zouin dall'Inter al Parma, affare ufficializzato nella giornata di ieri. Stando alle loro indiscrezioni, il Parma ha versato 500mila euro nelle casse dell’Inter per l’acquisto a titolo definitivo. Il club nerazzurro, però, si è riservato il 20% sulla futura rivendita del giocatore oltre a un diritto alla recompra per una cifra pari a 1 milione di euro valido per i prossimi due anni.