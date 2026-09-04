In occasione dell'attesissimo weekend del Grand Premio d'Italia di F1 presso il circuito di Monza, l'Inter - rappresentato da Marcus Thuram, Manuel Akanji e Curtis Jones - ha partecipato ad un evento esclusivo presso l'Inter HQ organizzato da Qatar Airways, partner sia del club meneghino che della F1.

Il comunicato ufficiale nerazzurro

"Qatar Airways, partner sia del Club nerazzurro che della F1, ha voluto celebrare questo doppio legame organizzando un evento esclusivo presso l'Inter HQ, riunendo media, partner commerciali e ospiti. Protagonisti della serata sono stati tre giocatori del calibro di Manuel Akanji, Marcus Thuram e Curtis Jones: i tre campioni nerazzurri hanno partecipato a una sessione di domande e risposte con i presenti, in vista dell'attesissima sfida di sabato contro il Napoli, primo grande appuntamento di una stagione pronta a entrare nel vivo.

Oltre alle stelle nerazzurre, l'evento è stato un'occasione per avvicinarsi in grande stile al F1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026, con gli ospiti che hanno avuto l'opportunità di ammirare da vicino il trofeo del Gran Premio, insieme a una selezione di memorabilia del BWT Alpine Formula One Team"