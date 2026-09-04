Nell'elegante cornice di Villa Necchi Campiglio, a Milano, con il prologo delle note dell'inno della Champions League davanti ai tre trofei europei, Sky ha lanciato la sua stagione dedicata alle coppe internazionali 2026-2027. La 'Notte delle Coppe' ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama calcistico nazionale: presenti in particolare Giuseppe Marotta per l'Inter, Gerry Cardinale per il Milan, Giovanni Carnevali in rappresentanza della Juventus, Francesco Terrazzani per il Como e Umberto Marino per l'Atalanta. In platea anche diverse istituzioni del calcio italiano come Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A; Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B; Matteo Marani, presidente della Lega Pro; e Michele Uva, Executive Director per UEFA Euro 2032 in Italia.

Andrea Duilio, AD di Sky Italia, ha affermato: "Siamo molto contenti di avere per ogni matchday tre notti così piene di partite. Atalanta, Milan e Juventus riempiranno le serate del giovedì, in esclusiva su Sky, quindi per noi sarà davvero una grande settimana. Martedì, mercoledì e giovedì avremo una squadra di talent incredibile, non soltanto quella che vedete qui sul palco, ma anche tutte le persone che lavorano intorno a noi. Siamo davvero preparatissimi, molto contenti e anche un po’ emozionati di raccontare questa nuova campagna europea. Non mancheranno momenti indimenticabili, ne siamo certi, con la speranza di arrivare poi a Madrid, Francoforte e Istanbul. Saranno, quindi, dei mesi molto pieni. Io sono fiducioso. Non mi hai chiesto chi vincerà, ma secondo me sarà il Barcellona. E aggiungo un’altra cosa: su Sky, chiunque vinca, per i prossimi cinque anni le coppe saranno in esclusiva".