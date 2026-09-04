Durante una recente intervista rilasciata durante la trasmissione "Salite sulla giostra" su Stile TV, il dirigente sportivo Marco Fassone ha commentato brevemente l'addio di Piero Ausilio all'Inter e l'imminente big match tra nerazzurri e Napoli.

Fassone incensa Ausilio

"Ausilio è un ottimo dirigente e ho grande stima di lui. Parliamo di un professionista di lungo cors che lavora con la squadra ed è vicino all’allenatore. Anche sul mercato si è dimostrato molto bravo. Ci sta che dopo 28 anni si operi ad un cambiamento, ma dal mio punto di vista è uno dei direttori migliori dal punto di vista sportivo e umano e credo che senza di lui l’Inter qualcosa perda".

Sull'imminente sfida contro il Napoli: "L’Inter ha più consapevolezza e sicurezza. Si è comportata da prima della classe, la società ha fatto molto bene anche sul mercato. Il Napoli invece ha una condizione psicologica diversa: ha cambiato allenatore, sulla rosa non si è potuto intervenire molto e questa incertezza potrebbe avere un peso".